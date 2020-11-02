В РАН сообщили о планах испытаний системы спасения лунного корабля «Орёл»

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Генконструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов сообщил в беседе с ТАСС, что бросковые испытания системы аварийного спасения (САС) нового российского пилотируемого корабля «Орёл» начнутся в 2023 году.
В РАН сообщили о планах испытаний системы спасения лунного корабля «Орёл»
  • © РКК «Энергия» / Роскосмос

«Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные», — ответил Соломонов на соответствующий вопрос.

По его словам, новая система спасения очень сложна с точки зрения функционирования.

В июне главный конструктор по созданию космического корабля «Орёл», предназначенного для полётов к Луне, Игорь Хамиц сообщил, что Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность.

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