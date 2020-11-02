В РАН сообщили о планах испытаний системы спасения лунного корабля «Орёл»
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«Это так называемый ракетный блок аварийного спасения для пилотируемых пусков на больших носителях. Работа строится таким образом, чтобы в 2023 году провести первые бросковые испытания. Натурные», — ответил Соломонов на соответствующий вопрос.
По его словам, новая система спасения очень сложна с точки зрения функционирования.
В июне главный конструктор по созданию космического корабля «Орёл», предназначенного для полётов к Луне, Игорь Хамиц сообщил, что Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность.