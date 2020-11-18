Роспотребнадзор рассказал о разрабатываемых «Вектором» вакцинах

Государственный научный центр «Вектор», помимо уже зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разрабатывает ещё три. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«С учётом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это «пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

Также гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что у переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.