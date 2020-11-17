Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты Vega

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Научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, заместитель главного конструктора космического спутника «Ломоносов» Василий Петров прокомментировал неудачный запуск ракеты Vega с космодрома Куру.
Эксперт прокомментировал неудачный запуск ракеты Vega
  • © arianespace / YouTube

О возможных причинах произошедшего Василий Петров рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Конечно, да. Vega, я её потому европейской назвал, что, несмотря на то что там очень приличная часть разработки лежит на французах, всё равно в ней участвует большое количество разных компаний, фирм, в том числе, судя по всему, и украинские. Хотя, честно говоря, я не очень в курсе её конкретного конструктива. Обычно процедуры и методы, применяемые при производстве каких-то деталей и изделий ракетно-космических (это касается и ракет-носителей, и спутников) обязаны приводить к 100%-ному рабочему результату. Если правильно следовать всем процедурам при изготовлении какой-то детали, проверке её, отработке её в составе изделия и так далее, то вероятность её преждевременной поломки должна стремиться к нулю. Но на самом деле всё бывает сложнее», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что пока преждевременно утверждать, что причиной неудачного запуска Vega является отказ двигателя.

«Взять и свалить всё на двигатель — не очень правильно. С другой стороны, дефектный двигатель приведёт в лучшем случае к тому, что ракета отклонится от курса. Может, не выйдет на заданную орбиту, может, выйдет на более низкую орбиту. Но в худшем случае ракета может взорваться, как мы это неоднократно видели на видеозаписях со всего мира», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту, стартовавшая с космодрома Куру (Французская Гвиана), не завершила миссию, отклонившись от траектории.

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