Ракета Vega с двумя спутниками отклонилась от траектории полёта

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту, стартовавшая с космодрома Куру (Французская Гвиана), не завершила миссию — она отклонилась от траектории.

Об этом сообщила компания-оператор Arianespace.

«Через восемь минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлёкшее за собой потерю миссии», — заявили там.

Планировалось, что ракета выведет на орбиту два спутника по заказу Европейского космического агентства и Испанского центра развития промышленных технологий, а также по заказу Национального центра космических исследований Франции.