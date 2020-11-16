Байден поздравил NASA и SpaceX с пилотируемым запуском Crew Dragon

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Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Джо Байден поздравил NASA и SpaceX с успешным пилотируемым запуском американского космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Байден поздравил NASA и SpaceX с пилотируемым запуском Crew Dragon
  • © REUTERS/Leah Millis

«Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь, используя наши инновации, изобретательность и решимость», — написал он в Twitter.

Байден также пожелал экипажу успешного выполнения миссии.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп приветствовал второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС.

В ночь на 16 ноября Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС.

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