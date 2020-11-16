Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

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Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре члена экипажа, стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
  • © REUTERS/Tom Baur

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала к МКС 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Спустя девять минут после старта первая ступень ракеты осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Ещё через три минуты Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты, вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

На борту Crew Dragon находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что астронавт Хопкинс присягнёт Космическим силам США на борту МКС.

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