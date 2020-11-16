Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре члена экипажа, стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала к МКС 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Resilience rises. 🚀



The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmericapic.twitter.com/5Q3uXSLvqt — NASA (@NASA) November 16, 2020

Спустя девять минут после старта первая ступень ракеты осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Ещё через три минуты Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты, вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

На борту Crew Dragon находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что астронавт Хопкинс присягнёт Космическим силам США на борту МКС.