В ВОЗ напомнили о необходимости ежегодной вакцинации от гриппа

Прививка от гриппа защищает организм только на протяжении одного года и может не помочь против вируса из другого региона мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Вакцина против гриппа не продлится до следующего сезона гриппа, поскольку иммунная защита человека после вакцинации со временем снижается», — цитирует РИА Новости ВОЗ.

В организации отметили, что для оптимальной защиты от циркулирующих вирусов гриппа прививаться необходимо ежегодно.

Глобальная система ВОЗ по надзору и ответным мерам против гриппа (GISRS) постоянно мониторит вирусы гриппа и дважды за год обновляет составы вакцин.

Ранее сообщалось, что в Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.