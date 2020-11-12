В ВОЗ напомнили о необходимости ежегодной вакцинации от гриппа

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Прививка от гриппа защищает организм только на протяжении одного года и может не помочь против вируса из другого региона мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ напомнили о необходимости ежегодной вакцинации от гриппа
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Вакцина против гриппа не продлится до следующего сезона гриппа, поскольку иммунная защита человека после вакцинации со временем снижается», — цитирует РИА Новости ВОЗ.

В организации отметили, что для оптимальной защиты от циркулирующих вирусов гриппа прививаться необходимо ежегодно.

Глобальная система ВОЗ по надзору и ответным мерам против гриппа (GISRS) постоянно мониторит вирусы гриппа и дважды за год обновляет составы вакцин.

Ранее сообщалось, что в Москве прививку от гриппа на рабочем месте сделали около 900 тыс. человек.

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