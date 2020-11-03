В РКЦ «Прогресс» рассказали о подготовке к запуску ракеты «Союз-СТ-А»
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Об этом сообщается на сайте РКЦ «Прогресс».
Отмечается, что «специалистам предстоит провести годовое техническое обслуживание наземного технологического оборудования, а также окончательную сборку, пневматические и электрические испытания ракеты-носителя и космической головной части, другие работы в соответствии с графиком подготовки».
«Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 28 ноября текущего года», — говорится в сообщении.
14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа — Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс — впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.
Полёт занял чуть больше трёх часов.