В РКЦ «Прогресс» рассказали о подготовке к запуску ракеты «Союз-СТ-А»

В ракетно-космическом центре «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») сообщили, что специалисты центра приступили к проведению работ по подготовке к запуску ракеты-носителя «Союз-СТ-А» из Гвианского космического центра.

Об этом сообщается на сайте РКЦ «Прогресс».

Отмечается, что «специалистам предстоит провести годовое техническое обслуживание наземного технологического оборудования, а также окончательную сборку, пневматические и электрические испытания ракеты-носителя и космической головной части, другие работы в соответствии с графиком подготовки».

«Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 28 ноября текущего года», — говорится в сообщении.

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа — Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс — впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Полёт занял чуть больше трёх часов.