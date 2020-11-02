Путин назвал приоритеты России в космической сфере

Приоритетами космической отрасли России являются наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли.

РИА Новости