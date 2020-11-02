Путин назвал приоритеты России в космической сфере
- РИА Новости
«Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов», — сказал глава государства.
По его словам, речь идёт об увеличении доли инновационной космической техники, продукции и услуг.
«Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для страны и для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке», — добавил Путин.
В апреле Путин подчёркивал необходимость сохранить лидерство России в пилотируемой космонавтике.