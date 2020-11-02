Путин назвал приоритеты России в космической сфере

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Приоритетами космической отрасли России являются наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли.
Путин назвал приоритеты России в космической сфере
  • РИА Новости

«Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов», — сказал глава государства.

По его словам, речь идёт об увеличении доли инновационной космической техники, продукции и услуг.

«Решение этих стратегических задач имеет огромное значение для страны и для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке», — добавил Путин.

В апреле Путин подчёркивал необходимость сохранить лидерство России в пилотируемой космонавтике.

RT вёл прямую трансляцию.

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