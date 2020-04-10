Путин призвал сохранить лидерство России в пилотируемой космонавтике
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- РИА Новости
«Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — цитирует его ТАСС.
Ранее разработчик космического корабля «Орёл» сообщил, что пилотируемый пуск к Международной космической станции запланирован на сентябрь 2025 года.
Также в марте стало известно, что запуск российского космического аппарата «Луна-25» к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года.