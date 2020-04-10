Путин призвал сохранить лидерство России в пилотируемой космонавтике

Лидерство России в пилотируемой космонавтике нужно сохранить, заявил российский президент Владимир Путин во время видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

«Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — цитирует его ТАСС.

Ранее разработчик космического корабля «Орёл» сообщил, что пилотируемый пуск к Международной космической станции запланирован на сентябрь 2025 года.

Также в марте стало известно, что запуск российского космического аппарата «Луна-25» к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года.