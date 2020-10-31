Рогозин рассказал о планах пусков ракеты «Союз-5» с Байконура

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах лётных испытаний новой российской ракеты-носителя «Союз-5» в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек» с космодрома Байконур.

«Мы рассчитываем на то, что мы ритмично создадим ракетно-космический комплекс «Байтерек» с использованием ракеты «Союз-5» на «Назарбаевском старте» (площадка 45 космодрома Байконур)... и к концу 2023 года будем готовы к началу лётных испытаний этого комплекса», — цитирует РИА Новости Рогозина.

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа — Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс — впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Он занял чуть больше трёх часов.