В «Роскосмосе» сообщили о планах коррекции орбиты МКС

Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) запланирована на 12 ноября. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«С целью начального формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», которые запланированы весной 2021 года, на 12 ноября 2020 года 22:35 мск запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, «после проведения корректирующего манёвра длительностью 363,5 секунды средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,1 км и составит около 419,43 км над поверхностью Земли».

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа: Рыжиковым, Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс — впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Он занял чуть больше трёх часов.