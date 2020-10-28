Рогозин сообщил о планах развёртывания спутниковой группировки «Сфера»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на деловом форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Интеграция. Стратегия опережающего развития» сообщил о планах развёртывания спутниковой группировки «Сфера».
Рогозин сообщил о планах развёртывания спутниковой группировки «Сфера»
  • РИА Новости

«С 2021 года мы приступаем к развёртыванию программы «Сфера». Это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — цитирует ТАСС Рогозина.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которую создадут в рамках программы «Сфера», «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».

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