Китай успешно вывел на орбиту группу спутников
Об этом сообщает «Синьхуа».
Запуск был произведён с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай. — RT) 26 октября в 23:19 по местному времени (18:19 мск. — RT).
Уточняется, что спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется.
К тому же отмечается, что данные спутники будут использоваться для исследований электромагнитного поля земли и технических испытаний.
15 сентября девять китайских спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения группировки «Цзилинь-1» серии «Гаофэнб-3-1» успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту.