Гинцбург: лекарства никогда не станут альтернативой вакцин

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с газетой «Известия» заявил, что «лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга».

При этом он отметил, что «на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса».

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правления РСПП заявил, что необходимо развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России.