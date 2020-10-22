Гинцбург: лекарства никогда не станут альтернативой вакцин
- © Sputnik/РИА Новости
При этом он отметил, что «на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса».
Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правления РСПП заявил, что необходимо развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России.