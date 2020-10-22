Гинцбург: лекарства никогда не станут альтернативой вакцин

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Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с газетой «Известия» заявил, что «лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, потому что медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга».
Гинцбург: лекарства никогда не станут альтернативой вакцин
  • © Sputnik/РИА Новости

При этом он отметил, что «на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса».

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» — производителя вакцины «Спутник V» — заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами правления РСПП заявил, что необходимо развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России.

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