Корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС

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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-16» отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС
  • © Роскосмос/Иван Вагнер

Об этом сообщается на странице «Роскосмос» в Twitter.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-16» штатно отстыковался от Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка запланирована в 05:54 мск.

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа, космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Он занял чуть больше трёх часов.

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