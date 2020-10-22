Корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-16» отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщается на странице «Роскосмос» в Twitter.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-16» штатно отстыковался от Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка запланирована в 05:54 мск.

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа, космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Он занял чуть больше трёх часов.