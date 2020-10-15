Корниенко прокомментировал ситуацию на МКС
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«Система «Электрон-ВМ» периодически даёт сбой. Эта поломка легко устраняется», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил Корниенко, инцидент не представляет серьёзной опасности. По его словам, систему подключения кислорода можно отремонтировать в течение дня.
Космонавт также сообщил, что в его практике такие случаи происходили несколько раз.
Ранее «Роскосмос» сообщил, что после поломки системы получения кислорода в российском сегменте МКС жизни экипажа ничто не угрожает, 15 октября будут проведены восстановительные работы.