Корниенко прокомментировал ситуацию на МКС

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Лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко прокомментировал ситуацию на МКС.
Корниенко прокомментировал ситуацию на МКС
  • ©Роскосмос

«Система «Электрон-ВМ» периодически даёт сбой. Эта поломка легко устраняется», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Корниенко, инцидент не представляет серьёзной опасности. По его словам, систему подключения кислорода можно отремонтировать в течение дня.

Космонавт также сообщил, что в его практике такие случаи происходили несколько раз.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что после поломки системы получения кислорода в российском сегменте МКС жизни экипажа ничто не угрожает, 15 октября будут проведены восстановительные работы.

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