Попова рассказала о вакцине «Вектора» от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «Российской газетой» рассказала о вакцине, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы считаем, что вакцина, созданная учёными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдёт людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», — заявила Попова.

Она пояснила, что «это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса, то есть куриный белок не имеет к ней никакого отношения».

Глава Роспотребнадзора рассказала, что в этой вакцине «используется искусственно синтезированный белок-носитель, и к нему присоединены три пептида — это также «сконструированные» методом генной инженерии копии частиц вируса, которые и вызывают иммунный ответ у человека».

Причём, по словам Поповой, «они абсолютно стабильны и неизменны, это обеспечивает отсутствие реактогенности вакцины».

«Она не вызывает никаких аллергических реакций», — сообщила она.

Попова добавила, что «это проверено на всех этапах доклинических испытаний на животных, а потом и при проведении заключительной фазы исследований с участием добровольцев».

Ранее Попова заявила, что у неё появились антитела к COVID-19 после введения вакцины, разработанной центром «Вектор».

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