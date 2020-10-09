Ракету с «Союза МС-17» вывезут на стартовую площадку Байконура 11 октября

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В «Роскосмосе» сообщили, что состоялось заседание Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-17» к вывозу на стартовый комплекс.
Ракету с «Союза МС-17» вывезут на стартовую площадку Байконура 11 октября
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Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В сообщении говорится, что комиссия, заслушав доклады о результатах испытаний, приняла «решение о вывозе 11 октября».

Отмечается, что государственная комиссия «подтвердила использование сверхбыстрой двухвитковой схемы сближения, которая позволит кораблю достичь МКС всего за три часа после старта».

«Старт очередной длительной экспедиции запланирован на 14 октября 2020 года, в 08:45:04 мск. В состав основного экипажа входят: командир Сергей Рыжиков («Роскосмос»), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков («Роскосмос») и бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублёры — космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что орбита Международной космической станции будет скорректирована 7 октября при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14».

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