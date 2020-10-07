Орбита МКС будет уменьшена на 1,3 км перед запуском «Союз МС-17»

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Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована 7 октября при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».
Орбита МКС будет уменьшена на 1,3 км перед запуском «Союз МС-17»
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«С целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17» на 7 октября запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции», — заявили в госкорпорации.

Уточняется, что двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», будут включены в 11:26 мск и проработают в течение 412,9 с. 

В результате средняя высота орбиты станции должна уменьшиться на 1,3 км и составить примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Ранее Центр управления полётами перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17» принял решение об изменении параметров плановой коррекции орбиты МКС 7 октября из-за проведения в конце сентября внепланового манёвра уклонения от космического мусора. 

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