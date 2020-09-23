«Роскосмос» сообщил о смене параметров следующей коррекции орбиты МКС
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИ машиностроения, двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к агрегатному отсеку модуля «Звезда», будут включены в 11:11 по московскому времени и проработают 403,7 с. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,4 км и составит около 418,4 км над поверхностью Земли.
Ранее сообщалось, что МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором.
Во время манёвра экипаж МКС, в который входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди, перешёл на корабль «Союз».