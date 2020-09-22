Экипаж МКС перейдёт на «Союз» из-за пролетающего космического мусора

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Экипаж Международной космической станции (МКС) перейдёт на корабль «Союз» из-за пролетающего рядом со станцией космического мусора, будет выполнен манёвр уклонения.
Экипаж МКС перейдёт на «Союз» из-за пролетающего космического мусора
  • © NASA/Роскосмос

«Диспетчеры в Центре управления полётами в Хьюстоне при содействии Космического командования США отслеживают неизвестный кусок космического мусора, который должен пройти в пределах нескольких километров от Международной космической станции», — сообщает NASA.

Намечено провести манёвр уклонения с помощью российского корабля «Прогресс», который в настоящее время пристыкован к модулю «Звезда».

В мерах предосторожности экипаж МКС переместится на корабль «Союз» до тех пор, пока обломки не пройдут мимо станции.

Манёвр уклонения намечен на 0:19 23 сентября по московскому времени, время пролёта космического мусора ожидается в 1:21.

Источник в российском Центре управления полётами (ЦУП) сообщил ТАСС, что МКС находится в «красной зоне» опасности из-за угрозы столкновения с неопознанным объектом, поэтому манёвр уклонения обязателен. 

В настоящее время на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Ранее Вагнер раскрыл назначение снятых им на видео «неизвестных» объектов в космосе.

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