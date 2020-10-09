В Минздраве прокомментировали сообщения о реакциях на фавипиравир

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал сообщения о возможных нежелательных побочных реакциях в случае применения средств на основе фавипиравира.

«Препараты фавипиравира отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трёх фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19», — сказал он журналистам.

Как отметил Кузнецов, с момента регистрации препараты включены в систему обязательной маркировки движения лекарств. Она позволяет контролировать движение каждой упаковки.

«Фармаконадзор в соответствии с законодательством осуществляет Росздравнадзор. Случаев серьёзных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», — цитирует помощника РИА Новости.

Информация о возможных нежелательных побочных реакциях была получена из публикации информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID», которая предназначена только для всестороннего информирования профессионального сообщества, добавил он.

«Указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата», — пояснил Кузнецов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что средства на основе фавипиравира могут вызывать побочные эффекты, такие как синдромы ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений.

После этого в Росздравнадзоре прокомментировали данные сообщения.