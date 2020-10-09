В Минздраве прокомментировали сообщения о реакциях на фавипиравир

Короткая ссылка
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал сообщения о возможных нежелательных побочных реакциях в случае применения средств на основе фавипиравира.
В Минздраве прокомментировали сообщения о реакциях на фавипиравир
  • РИА Новости

«Препараты фавипиравира отечественного производства, зарегистрированные для применения у пациентов с коронавирусной инфекцией, доказали свою эффективность и безопасность по результатам трёх фаз клинических исследований и успешно используются для лечения пациентов с COVID-19», — сказал он журналистам.

Как отметил Кузнецов, с момента регистрации препараты включены в систему обязательной маркировки движения лекарств. Она позволяет контролировать движение каждой упаковки.

«Фармаконадзор в соответствии с законодательством осуществляет Росздравнадзор. Случаев серьёзных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», — цитирует помощника РИА Новости.

Информация о возможных нежелательных побочных реакциях была получена из публикации информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID», которая предназначена только для всестороннего информирования профессионального сообщества, добавил он.

«Указанные побочные эффекты производители японского препарата связывают именно с гриппом, а не с последствиями применения препарата», — пояснил Кузнецов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что средства на основе фавипиравира могут вызывать побочные эффекты, такие как синдромы ночного хождения и быстрого бега, а также повышенного риска падений.

После этого в Росздравнадзоре прокомментировали данные сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить