Эксперт оценил решение по Нобелевской премии по медицине

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Главный трансплантолог России, академик РАН Сергей Готье прокомментировал сообщение о том, что Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.
Эксперт оценил решение по Нобелевской премии по медицине
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«Открытие нобелевских лауреатов — эпохальное событие, сродни избавлению от чёрной оспы. Становится возможным лечение циррозов, гепатита В и С», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Готье, благодаря работам нобелевских лауреатов ситуация радикально меняется.

«Своевременная диагностика, новые возможности лечения гепатитов. И даже если всё-таки потребуется пересадка органа, то выполнение её на фоне проведённого противовирусного лечения даст иные результаты», — пояснил эксперт.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал решение по Нобелевской премии по медицине.

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