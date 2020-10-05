Онищенко прокомментировал решение по Нобелевской премии по медицине

Депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.

«Мы знаем, что урон, который приносит гепатит C, огромен», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, присуждение премии — достойная награда.

«Это открытие — значимая цивилизационная победа, благодаря которой мы, сталкиваясь с этой инфекцией, знаем, с чем имеем дело. Так что поздравляю новых нобелиатов с заслуженной оценкой их труда», — сказал Онищенко.

В 2019 году премию присудили за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.