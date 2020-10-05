Онищенко прокомментировал решение по Нобелевской премии по медицине
- РИА Новости
«Мы знаем, что урон, который приносит гепатит C, огромен», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, присуждение премии — достойная награда.
«Это открытие — значимая цивилизационная победа, благодаря которой мы, сталкиваясь с этой инфекцией, знаем, с чем имеем дело. Так что поздравляю новых нобелиатов с заслуженной оценкой их труда», — сказал Онищенко.
В 2019 году премию присудили за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.