Онищенко прокомментировал решение по Нобелевской премии по медицине

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, заслуженный врач, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что Нобелевская премия по медицине за 2020 год присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.
Онищенко прокомментировал решение по Нобелевской премии по медицине
  • РИА Новости

«Мы знаем, что урон, который приносит гепатит C, огромен», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, присуждение премии — достойная награда.

«Это открытие — значимая цивилизационная победа, благодаря которой мы, сталкиваясь с этой инфекцией, знаем, с чем имеем дело. Так что поздравляю новых нобелиатов с заслуженной оценкой их труда», — сказал Онищенко.

В 2019 году премию присудили за исследование того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить