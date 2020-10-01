Траты на возобновление работы «Морского старта» оценены в 29 млрд рублей

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Группа компаний S7 оценила возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 29 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Траты на возобновление работы «Морского старта» оценены в 29 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Отмечается, что 15 млрд руб. из этой суммы нужны для восстановления пусковой платформы и создания новой лёгкой ракеты.

«Затраты на восстановление комплекса и создание своими силами новой легкой ракеты в 2020-2022 годы оцениваются специалистами S7 в 15 миллиардов рублей» — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на покупку и перевозку в Россию «Морского старта», а также на решение связанных с проектом задач потрачено 14 млрд руб.

11 апреля стало известно, что «Роскосмос» рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с морского космодрома «Морской старт» с 2024 года.

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