Траты на возобновление работы «Морского старта» оценены в 29 млрд рублей
- РИА Новости
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Отмечается, что 15 млрд руб. из этой суммы нужны для восстановления пусковой платформы и создания новой лёгкой ракеты.
«Затраты на восстановление комплекса и создание своими силами новой легкой ракеты в 2020-2022 годы оцениваются специалистами S7 в 15 миллиардов рублей» — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что на покупку и перевозку в Россию «Морского старта», а также на решение связанных с проектом задач потрачено 14 млрд руб.
11 апреля стало известно, что «Роскосмос» рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с морского космодрома «Морской старт» с 2024 года.