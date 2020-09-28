В Минобороны внесли в каталог данные о новых 22 спутниках

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Российские военные внесли в каталог 22 спутника, которые были выведены на орбиту ракетой «Союз-2.1Б». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В Минобороны внесли в каталог данные о новых 22 спутниках
  • РИА Новости

«Специалисты центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах — космических аппаратах, запущенных ракетой-носителем «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк», — цитирует РИА Новости сообщение департамента.

Уточняется, что в главном каталоге космических объектов содержатся данные о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. 

Ранее Минобороны России сообщило, что на орбиту выведены три спутника связи «Гонец-М» и 19 малых аппаратов.

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