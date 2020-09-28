В Минобороны внесли в каталог данные о новых 22 спутниках
- РИА Новости
«Специалисты центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о новых космических объектах — космических аппаратах, запущенных ракетой-носителем «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк», — цитирует РИА Новости сообщение департамента.
Уточняется, что в главном каталоге космических объектов содержатся данные о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.
Ранее Минобороны России сообщило, что на орбиту выведены три спутника связи «Гонец-М» и 19 малых аппаратов.