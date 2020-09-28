Минобороны России сообщило о выводе на орбиту группы спутников 

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Минобороны России сообщило, что на орбиту выведены три спутника связи «Гонец-М» и 19 малых аппаратов, которые были запущены с космодрома Плесецк с ракетой «Союз-2.1б».
Минобороны России сообщило о выводе на орбиту группы спутников 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту блок космических аппаратов «Гонец-М» и 19 космических аппаратов попутной полезной нагрузки», — заявили в департаменте.

Отмечается, что ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 14:20 мск. 

В июле Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор.

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