Минобороны России сообщило о выводе на орбиту группы спутников
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту блок космических аппаратов «Гонец-М» и 19 космических аппаратов попутной полезной нагрузки», — заявили в департаменте.
Отмечается, что ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 14:20 мск.
В июле Минобороны протестировало новейший спутник-инспектор.