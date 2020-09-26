Комиссия предложит Роскосмосу продлить отбор в космонавты до декабря

Конкурсная комиссия планирует продление отбора в отряд космонавтов до декабря, соответствующее предложение будет направлено генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

«Конкурсная комиссия приняла решение выйти с предложением на руководителя Роскосмоса о продлении отбора до середины декабря», — цитирует ТАСС пресс-службу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

Отмечается, что на данный момент идёт очный этап отбора.

Несколько претендентов приезжают каждую неделю.

Ранее стало известно, что российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди, находящиеся на МКС, вернутся на Землю 22 октября.