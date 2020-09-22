В «Роскосмосе» рассказали о пуске «Союза» с космодрома Куру в ноябре

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Очередной пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на ноябрь, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» рассказали о пуске «Союза» с космодрома Куру в ноябре
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Пуск с Куру запланирован на начало ноября по заказу одного из коммерческих партнёров», — сказал агентству представитель пресс-службы госкорпорации.

Как сообщалось в июле, пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на середину октября, а ещё один пуск «Союза» со спутником CSO-2 намечается на ноябрь.

Также генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» планирует провести «порядка шести-семи пусков» с космодрома Восточный.

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