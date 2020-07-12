Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Отмечается, что миссия по запуску Falcon Eye-2 запланирована на 16 октября.
Ещё один пуск «Союза» с Куру со спутником CSO-2 намечается на ноябрь.
3 июня генеральный директор НПП «Звезда», разрабатывающего и производящего скафандры, Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с яхтой, а российский «Союз» — с военным самолётом.