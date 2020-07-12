Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре

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Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Германский центр авиации и космонавтики DLR.

Отмечается, что миссия по запуску Falcon Eye-2 запланирована на 16 октября.

Ещё один пуск «Союза» с Куру со спутником CSO-2 намечается на ноябрь.

3 июня генеральный директор НПП «Звезда», разрабатывающего и производящего скафандры, Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с яхтой, а российский «Союз» — с военным самолётом.

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