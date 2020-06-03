Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon

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Генеральный директор НПП «Звезда», разрабатывающей и производитящей скафандры, Сергей Поздняков сравнил американский пилотируемый корабль Crew Dragon с яхтой, а российский «Союз» с военным самолётом.
Глава НПП «Звезда» сравнил «Союз» с Crew Dragon
  • Reuters
  • © Joe Skipper

«Судя по картинке, это такая богато сделанная красивая яхта. А вот что будет с экипажем во время шторма, я не знаю», — приводит ТАСС слова Позднякова.

По его словам, в России всё по-другому.

«У нас и «Союз» сегодняшний, и перспективный корабль («Орёл») больше похож на кабину военного самолета — больший акцент на функциональность, а не на отделку салона», — отметил Поздняков.

Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту на ракете-носителе Falcon-9 30 мая. 31 мая корабль успешно состыковался с МКС.

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