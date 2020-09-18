«Роскосмос» планирует изменить облик ракеты «Енисей»

Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» планируют изменить. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что уточнение облика ракеты планируют провести в нынешнем и следующем годах. Результаты технического проекта, как отметили в «Роскосмосе», дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты.

В июне главный конструктор по созданию космического корабля «Орёл», предназначенного для полётов к Луне, Игорь Хамиц сообщил, что Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность.