Образцы вакцины от COVID-19 для животных произведут в октябре

Российские учёные в октябре подготовят экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», — сказал он журналистам.

Как пишет РИА Новости, вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например для кошек и норок.

Препарат планирует рекомендовать в первую очередь звероводческим фермам.

В начале июля стало известно, что в России разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, предназначенную для животных.