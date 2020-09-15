Образцы вакцины от COVID-19 для животных произведут в октябре

Короткая ссылка
Российские учёные в октябре подготовят экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Образцы вакцины от COVID-19 для животных произведут в октябре
  • Reuters

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», — сказал он журналистам.

Как пишет РИА Новости, вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например для кошек и норок.

Препарат планирует рекомендовать в первую очередь звероводческим фермам.

В начале июля стало известно, что в России разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, предназначенную для животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить