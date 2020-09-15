Образцы вакцины от COVID-19 для животных произведут в октябре
- Reuters
«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», — сказал он журналистам.
Как пишет РИА Новости, вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например для кошек и норок.
Препарат планирует рекомендовать в первую очередь звероводческим фермам.
В начале июля стало известно, что в России разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, предназначенную для животных.