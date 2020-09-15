Учёные рассказали о выявленных в мозге космонавтов изменениях

Короткая ссылка
Учёные обследовали 11 российских космонавтов и обнаружили, что в мозге человека во время пребывания в космосе происходят изменения для адаптации к космическим условиям.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующую отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Елену Томиловскую.

Отмечается, что с 2013 года «Роскосмос» и Европейское космическое агентство проводят исследования по изучению мозга космонавтов. 

«Согласно данным, которые получили учёные после полной программы обследования 11 российских космонавтов, у человека во время космического полёта уменьшается объём серого вещества и увеличиваются объёмы белого вещества мозга и спинномозговой жидкости», — заявила она.

Ранее лётчик-космонавт Максим Сураев в беседе с Nation News рассказал о влиянии полётов на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить