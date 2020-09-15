Учёные рассказали о выявленных в мозге космонавтов изменениях

Учёные обследовали 11 российских космонавтов и обнаружили, что в мозге человека во время пребывания в космосе происходят изменения для адаптации к космическим условиям.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующую отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Елену Томиловскую.

Отмечается, что с 2013 года «Роскосмос» и Европейское космическое агентство проводят исследования по изучению мозга космонавтов.

«Согласно данным, которые получили учёные после полной программы обследования 11 российских космонавтов, у человека во время космического полёта уменьшается объём серого вещества и увеличиваются объёмы белого вещества мозга и спинномозговой жидкости», — заявила она.

Ранее лётчик-космонавт Максим Сураев в беседе с Nation News рассказал о влиянии полётов на здоровье.