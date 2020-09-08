Космонавт Сураев рассказал о влиянии полётов на здоровье

Лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о влиянии полётов на здоровье.

«Любой космический полёт здоровья не добавляет. Изменения, конечно, происходят. Человек тысячи лет жил на Земле, испытывая силу тяжести, гравитацию, соответственно, их долгое отсутствие сильно сказывается», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, организм настроен на условия земного притяжения, и это касается в том числе работы сердца, обычной ходьбы в вертикальном положении.

«Часто в первые дни после того, как космонавт прилетел, у него заметно сильно опухшее лицо», — отметил Сураев.

Он пояснил, что сердечная мышца в космосе работает так же, как на Земле, но качать кровь гравитация практически не мешает.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Сураев оценил перспективы освоения Луны.