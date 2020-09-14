Мурашко рассказал об исследовании иммунитета у переболевших COVID-19

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал на координационном совете РСПП по противодействию коронавирусной инфекции об исследовании стойкости иммунитета у переболевших COVID-19.
Мурашко рассказал об исследовании иммунитета у переболевших COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться», — цитирует РИА Новости Мурашко.

При этом он отметил, что «первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более чётко поймём временные рамки, сколько времени иммунитет остаётся стабильным, и тогда уже будем в том числе корректировать рекомендации по вакцинации».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН прокомментировал формирование иммунитета к COVID-19.

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