«Роскосмос» решил не проводить манёвр уклонения МКС

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В «Роскосмосе» было принято решение не проводить манёвр уклонения Международной космической станции из-за сближения с бывшим американским военным спутником. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Роскосмос» решил не проводить манёвр уклонения МКС
  • РИА Новости

«На основе аналитики полученных данных группы управления полётом МКС приняли решение не проводить манёвр уклонения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что, по данным системы АСПОС ОКП, контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не несёт никакой угрозы для Международной космической станции.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что 14 сентября планируется манёвр уклонения МКС для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. 

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