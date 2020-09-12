«Роскосмос» заявил о планируемом проведении манёвра уклонения МКС

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В «Роскосмосе» сообщили, что 14 сентября планируется манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. 
«Роскосмос» заявил о планируемом проведении манёвра уклонения МКС
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Отмечается, что 14 сентября в 02:23 мск прогнозируется сближение МКС с выведенным из строя американским спутником BRICSat-2, который стал космическим мусом.

«Таким образом, подтверждается необходимость манёвра уклонения станции от опасного объекта. Манёвр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 мск 14 сентября 2020 года», — заявили в госкорпорации.

В сообщении говорится, что российские специалисты продолжают мониторинг ситуации.

В июле МКС избежала столкновения с обломком ракеты «Протон».

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