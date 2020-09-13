Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

Россия и Великобритания смогли решить вопрос о поставках попавшей под санкции электроники для российского космического телескопа «Спектр-УФ».

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«Из Великобритании получены образцы лётных изделий — блоки электроники для приёмника излучения», — цитирует РИА Новости заместителя директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова. Он отметил, что из-за проблем с санкциями пришлось менять дизайн инструментов. По его словам, поставка всей аппаратуры должна быть завершена в 2022 году. 15 марта 14 научных коллективов из разных стран выразили желание принять участие в научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ».