Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию
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«Из Великобритании получены образцы лётных изделий — блоки электроники для приёмника излучения», — цитирует РИА Новости заместителя директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова.
Он отметил, что из-за проблем с санкциями пришлось менять дизайн инструментов.
По его словам, поставка всей аппаратуры должна быть завершена в 2022 году.
15 марта 14 научных коллективов из разных стран выразили желание принять участие в научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ».