Учёные разных стран проявили интерес к российской обсерватории «Спектр-УФ»
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«Собрано 14 заявок из разных стран на пока ещё не существующую обсерваторию», — цитирует РИА Новости научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова.
Он уточнил, что данные заявки требуют проведения длительных подготовительных наблюдений на наземных телескопах.
5 марта стало известно, что российская частная компания «СПУТНИКС» совместно с предприятием «Роскосмоса» намерена в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности.