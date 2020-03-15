Учёные разных стран проявили интерес к российской обсерватории «Спектр-УФ»

Четырнадцать научных коллективов из разных стран выразили желание принять участие в научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории «Спектр-УФ».

«Собрано 14 заявок из разных стран на пока ещё не существующую обсерваторию», — цитирует РИА Новости научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова.

Он уточнил, что данные заявки требуют проведения длительных подготовительных наблюдений на наземных телескопах.

5 марта стало известно, что российская частная компания «СПУТНИКС» совместно с предприятием «Роскосмоса» намерена в 2024 году вывести на орбиту космический аппарат для детального наблюдения земной поверхности.