Космонавт Сураев рассказал об адаптации после полётов

Лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал об адаптации после полётов.

«Есть период острой адаптации, а иногда и реабилитации. Всё очень индивидуально: это зависит от того, насколько ты усердно занимался спортом, и других личных особенностей», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, врачи говорят, что для полного восстановления нужно примерно столько же времени, сколько продолжался полёт.

Как отметил Сураев, некоторые изменения космонавты даже не чувствуют, их показывают анализы.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», Сураев оценил перспективы освоения Луны.