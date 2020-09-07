В районе строительства трассы в Карелии нашли следы поселений каменного века

В районе строительства трассы Олонец — Вяртсиля в Карелии нашли следы поселений каменного века.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Специалисты изучили территорию в 2,2 кв. м. Во времена существования поселений уровень воды в Ладоге был на семь метров выше нынешнего. По берегам находился хвойный лес.

Археологи извлекли образцы пепла из очагов, а также уточнили возраст других находок.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.