В районе строительства трассы в Карелии нашли следы поселений каменного века
- globallookpress.com
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.
Специалисты изучили территорию в 2,2 кв. м. Во времена существования поселений уровень воды в Ладоге был на семь метров выше нынешнего. По берегам находился хвойный лес.
Археологи извлекли образцы пепла из очагов, а также уточнили возраст других находок.
Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.