В районе строительства трассы в Карелии нашли следы поселений каменного века

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В районе строительства трассы Олонец — Вяртсиля в Карелии нашли следы поселений каменного века.
В районе строительства трассы в Карелии нашли следы поселений каменного века
  • globallookpress.com

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Специалисты изучили территорию в 2,2 кв. м. Во времена существования поселений уровень воды в Ладоге был на семь метров выше нынешнего. По берегам находился хвойный лес.

Археологи извлекли образцы пепла из очагов, а также уточнили возраст других находок.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.

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