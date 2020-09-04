РФПИ назвал число заинтересованных российской вакциной от COVID-19 стран

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал число стран, заинтересованных российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Исходя из той потрясающей работы, которую ведёт Институт имени Гамалеи, мы видим интерес уже даже не от 20-30, а от 40 стран», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Он сообщил, что в настоящее время «именно большой фокус на том, что производственные мощности в России будут служить вначале только российскому рынку».

«Мы сфокусированы на том, чтобы уже в ноябре этого года иметь возможность поставлять вакцину на зарубежные рынки, произведенную за пределами России, благодаря той замечательной технологии, которую разработал Институт Гамалеи», — добавил он.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.