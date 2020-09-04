РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутнике V»

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

«РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России объявляют о публикации научной статьи по результатам фаз I—II клинических исследований первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», — приводит РИА Новости сообщение фонда.

В РФПИ сообщили, что «статья опубликована в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов — The Lancet».

В фонде рассказали, что эта статья является началом цикла публикаций о вакцине «Спутник V».

РФПИ сообщает, что в сентябре для публикации представят «полное исследование вакцины на животных: на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, в которых вакцина показала 100%-ную защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований)».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что публикация в журнале The Lancet «подтверждает высокую безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V» и демонстрирует признание российских учёных со стороны мирового научного сообщества».

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.