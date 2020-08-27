В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод им. Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.

«КМЗ представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам главы завода, прибор автоматически анализирует пробы воздуха в течение 10—30 минут в зависимости от концентрации патогенов.

В июне завершились госиспытания прибора, в настоящее время готовятся сертификационные документы.

«Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — подчеркнул Новиков.

В пресс-службе холдинга «Швабе», в который входит КМЗ, пояснили, что «Детектор-БИО» способен выявлять одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов и предназначен для обеспечения безопасности на местах массового скопления людей на объектах инфраструктуры и транспорта.

Анализ производится методами ПЦР и иммунофлуоресценции.

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