Гинцбург рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что никакие анализы перед вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 сдавать не нужно. Это не касается пострегистрационных исследований — у добровольцев будут брать различные анализы, передаёт РИА Новости.

Гинцбург рассказал, что в ходе пострегистрационных исследований «будут массу анализов брать, а в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно».

При этом он отметил, что, «если человек скажет, что недавно он переболел, то здесь надо врачу решить, стоит ли проверить что-то или нет, а так никаких дополнительных анализов не предусмотрено».

Он также ответил на вопрос, отразится ли вакцинация на течении заболевания, если прививку сделает человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своём диагнозе.

«Нет, не отразится», — сказал Гинцбург.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.