Сборы по программированию и ИИ для студентов пройдут в онлайн-формате

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Дистанционные сборы по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту для студентов Discover the World Programming Workshop 2020 пройдут с 5 по 12 сентября.
Сборы по программированию и ИИ для студентов пройдут в онлайн-формате
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «360», сборы пройдут на базе проекта Moscow Workshops.

В сборах смогут принять участие сотни студентов из десяти стран мира. Они смогут подготовиться к соревнованиям и научиться продвинутому кодингу.

В рамках мероприятия запланированы соревнования и лекции.

В этом году сборы Moscow Workshops уже проходили в Москве и Китае. Всего за семь лет в них приняли участие порядка 3,5 тыс. студентов из 60 стран.

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