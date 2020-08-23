В России создаётся умная «антиковидная» пропускная система

В России ведётся работа над созданием «антиковидных» тепловизоров, которые способны распознавать сотрудников предприятий и самостоятельно принимать решение, запускать человека или нет.

Модификацию тепловизоров с такими функциями подготовил холдинг «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех».

К тепловизору прилагаются рабочее место со специальным программным обеспечением и «абсолютно чёрное тело для калибровки изображения».

Сама система получила название «Зоркий». Под этим брендом с 1948 по 1960 год выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов.

Как отметили разработчики, новая система будет обладать повышенной дальностью действия.

«При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, ещё до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только», — рассказали РИА Новости в компании.

При этом система может работать автономно и отправлять оператору оповещения. Новинка появится на рынке после того, как в «Швабе» подготовят коммерческую стратегию.

В апреле «Ростех» сообщил, что в 20 регионах из семи федеральных округов России может быть внедрена система распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции.