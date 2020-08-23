В ВОЗ рассказали о минимальном возрасте ношения маски
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.
Отмечается, что рекомендация основана не безопасности и на способности использовать маску надлежащим способом.
Для детей в возрасте от 6 до 11 лет стоит учитывать такие факторы, как надлежащий надзор со стороны взрослых и уровень распространения вируса в месте проживания.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.